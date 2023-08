Les féminines du PSG avaient rendez-vous avec une rencontre amicale ce samedi face au PSV Eindhoven. Et les filles de Gérard Prêcheur se sont tranquillement imposées sur le score sec et net de 3-0.

Le PSG poursuivait sa préparation à son exercice version 2023-2024 ce samedi sur la pelouse du Camp des Loges. À cette occasion, les Rouge et Bleu devaient faire face au PSV. Favorites sur le papier, Sandy Baltimore et ses partenaires n’ont pas tremblé avec un joli 3-0 à la clé. La titi parisienne a inscrit un doublé tandis que Magnaba Folquet a, elle, transformé un pénalty. Forcément, au sortir de cette belle victoire, Gérard Prêcheur, le coach parisien, s’est montré très satisfait malgré le petit contrecoup physique, logique, observé en seconde période.

« Le match d’aujourd’hui était très intéressant. On est monté en puissance avec le retour de certaines internationales. On a pu renforcer notre équipe, notre milieu de terrain, notre ossature. Cela s’est concrétisé par une très bonne première période, avec beaucoup de rythme pour un match de préparation, c’est ce qu’on leur avait demandé. En deuxième période c’était un peu plus dur, mais c’est normal à cette période de la saison. Il y a beaucoup de points de satisfactions, a-t-il constaté pour le site officiel du PSG. Les nouvelles recrues ont un superbe état d’esprit, très conquérant. Cela va apporter beaucoup d’énergie à l’effectif. Après avoir participé à une compétition comme la Coupe du monde, ce n’est pas toujours facile de revenir en club. »