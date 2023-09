Première défaite de la saison pour le PSG Handball

Hier soir, le PSG Handball se déplaçait sur le parquet de Kielce en EHF Champions League. Les Parisiens se sont incliné d’un petit but (30-29).

Après son début de saison parfait avec sept victoires en sept matches, le PSG Handball retrouvait l’EHF Champions League hier soir avec un déplacement à Kielce. Après avoir battu Szeged (29-31) et Zagreb (35-31), le club de la capitale se frottait donc à l’équipe polonaise, qui l’avait éliminé lors du Final Four de la compétition il y a trois mois. Le début de match est à l’avantage des Rouge & Bleu, qui arrivent à mener rapidement (1-2, 2e). Mais Kielce va réussir à prendre les devants dix minutes après le début de la rencontre (7-6). Les Polonais vont réussir à rapidement prendre une avance de trois buts (11-8, 16e), gardant cet écart pendant dix minutes avant de voir le PSG revenir à moins deux (15-13, 25e). Les Parisiens vont même revenir à un but à la mi-temps (16-15).

A voir aussi : Le PSG Handball remporte le Trophée des Champions

Le PSG Handball échoue à un petit but

Au retour des vestiaires, Kielce va rapidement repousser le PSG à trois buts (18-15, 34e). Une avance qui va même monter à plus 5 (23-18, 42e). Mais les coéquipiers d’Elohim Prandi vont rapidement réussir à refaire leur retard en revenant à un but à l’approche des dix dernières minutes de la rencontre (23-22, 47e). Mais les Parisiens ne vont pas réussir à prendre l’avantage dans cette fin de match, prenant même un nouvel éclat avec une avance de quatre buts pour Kielce à quatre minutes de la fin (29-25, 56e). Les Parisiens vont réussir une fin de match de folie, inscrivant quatre buts contre un seul pour les Polonais. Mais malheureusement, ils s’inclinent d’un but au final (30-29). Première défaite donc de la saison pour le PSG Handball, qui retrouvera le championnat dimanche après-midi (17 heures) avec un déplacement à Chambéry, avant un choc une semaine plus tard contre Nantes, toujours en championnat. Pour retrouver l’EHF Champions League, il faudra attendre le 12 octobre avec la réception du HC Eurofarm Pelister.