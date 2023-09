Revue de presse PSG : Nuno Mendes, Kadidiatou Diani…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 28 septembre 2023. Nuno Mendes opéré et absent quatre mois, qui pour le remplacer à gauche, Kadidiatou Diani accuse Didier Ollé-Nicolle d’agression sexuelle.

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque l’opération de Nuno Mendes à venir et son indisponibilité pour les quatre prochains mois au minimum. Le quotidien sportif se demande qui va prendre la place de l’international portugais au poste de latéral gauche. « En octobre 2022, le Portugais avait été victime d’une lésion des ischios côté gauche. Remis pour le Mondial, il avait rechuté au même endroit au Qatar fin novembre, ce qui l’avait éloigné des terrains jusqu’en février. Une blessure qui n’avait pas nécessité d’intervention chirurgicale« , rappelle l’Equipe. Cette fragilité musculaire s’est confirmée dans les mois suivants. « Alors qu’il a travaillé avec un préparateur physique individuel en vacances au Portugal cet été, le défenseur a été victime d’une « rupture du tendon conjoint de l’ischio-jambier droit ». Depuis, le PSG se voulait très prudent avec le latéral de 21 ans.«

Dernièrement, il avait repris une partie des entraînements collectifs, sans pouvoir encore participer à tous les exercices, indique le quotidien sportif. La semaine dernière, l’international portugais a ressenti une gêne, la rechute a alors été actée tout comme la nécessité qu’il se fasse opérer. « On le décrivait très marqué par cette nouvelle blessure qui va l’éloigner des terrains presque jusqu’au printemps. […]Nuno Mendes a-t-il forcé la saison dernière, au point de fragiliser sa chaîne musculaire ? Clairement, et le Portugais ne s’en est jamais caché auprès de ses proches. » Pour le remplacer et faire souffler Lucas Hernandez, qui revient d’une grave blessure, Luis Enrique avait testé de mettre Achraf Hakimi (Toulouse) ou bien encore Marquinhos (Lens, Marseille) au poste de latéral gauche. En janvier, le coach espagnol devra faire sans Achraf Hakimi, qui sera à la CAN avec le Maroc. Il pourrait utiliser Presnel Kimpembe, lui qui a été formé à ce poste. « Dans ce contexte flou, la présence d’un spécialiste du poste comme Layvin Kurzawa sera loin d’être inutile. » Même s’il n’a joué que sept matches en deux ans, « il a montré, cet été, des signaux intéressants. Suffisant pour apparaître comme une solution ? Il est en tout cas apprécié en interne« , conclut l’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la situation du numéro 25 du PSG. « Les signaux envoyés par son absence longue durée ne présageaient rien de bon. » Les inquiétudes concernant Nuno Mendes étaient bel et bien fondées, assure le quotidien francilien. Il va se faire opérer demain en Finlande et sera absent des terrains pour encore quatre mois. Après cinq mois d’absence, il avait retrouvé les terrains du Campus PSG, il y a presque une semaine. « Mais s’il avait emprunté le chemin du retour, il ne s’était pas pour autant débarrassé de la gêne greffée à son ischio-jambier droit. Plutôt que d’insister sur la douleur et de prolonger l’incertitude, le Portugais a donc fait le choix de passer par la case intervention chirurgicale dans l’espoir de mettre un terme à cette annus horribilis qui ne l’aura vu participer qu’à 15 matchs seulement de janvier à décembre 2023« , indique Le Parisien. Comme l’Equipe, le quotidien régional estime que les joueurs susceptibles de faire souffler Lucas Hernandez au poste de latéral gauche se nomment Achraf Hakimi et Marquinhos. « Mais il n’est pas exclu que Layvin Kurzawa fasse son retour dans la partie« , même si ce dernier ne pourra pas jouer la Ligue des Champions, ne figurant pas sur la liste des Rouge & Bleu.

Le quotidien francilien évoque aussi Kadidiatou Diani et sa plainte déposée pour agression sexuelle à l’encontre de son ancien entraîneur chez les Féminines du PSG, Didier Ollé-Nicolle. L’actuel joueuse de Lyon a déposé plainte à la fin du mois de juin auprès du parquet de Versailles. Le Parisien explique que « l’information nous a été confirmée par Maryvonne Caillibotte, procureure de la République de Versailles, qui précise l’ouverture d’une enquête préliminaire, confiée à la police judiciaire de Versailles. » Diani dénonce deux faits qui se seraient produits en août 2021. « Elle décrit notamment une scène datée du 19 août à l’issue d’un match de base-ball auquel l’effectif parisien et le staff technique venaient d’assister, lors d’un stage aux États-Unis. Au moment où les joueuses montaient dans le bus, Didier Ollé-Nicolle aurait touché les fesses de plusieurs d’entre elles à l’aide d’une batte de base-ball miniature. Parmi les joueuses visées, Kadidiatou Diani qui, sur le moment, aurait préféré ne pas réagir alors qu’il ne s’agissait pas, selon elle, du premier écart de conduite de son coach. » Quelques semaines plus tôt, l’internationale française aurait subi un autre geste déplacé de la part de son entraîneur. « À la mi-temps d’un match amical organisé début août à Toulouse, Didier Ollé-Nicolle aurait ainsi mis une main aux fesses de la joueuse au moment où l’équipe parisienne allait quitter le vestiaire. » Contacté, l’avocat de Didier Ollé-Nicolle, Me Guillaume Traynard, ne cache pas son étonnement vis-à-vis de cette plainte qu’il juge « fantaisiste ». « À ce jour, Didier Ollé-Nicolle n’a été ni entendu ni convoqué pour s’expliquer sur les faits qui sont évoqués dans cette plainte, précise ce pénaliste parisien. En tout cas, il conteste fermement toutes les accusations d’agression sexuelle dont il a pu être l’objet« . Didier Ollé-Nicolle, toujours selon son avocat, pourrait déposer plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse, conclut Le Parisien.