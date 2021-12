Alors qu’il a rejoint le PSG en 2005, Presnel Kimpembe n’a plus jamais quitté le club de la capitale. Il dispute son premier match le 12 août 2014 face à Guingamp lors du Trophée des Champions, sous la houlette de Laurent Blanc. Dans l’ombre de David Luiz, Marquinhos et Thiago Silva, le défenseur français a su s’imposer au fil du temps. Titulaire face au RC Lens samedi dernier, ‘Presko’ a passé la barre symbolique des 200 matches disputés avec les Rouge & Bleu. Ce lundi, le club a tenu à lui remettre un trophée honorifique pour le récompenser de ce beau parcours.

Ce trophée lui a été remis par le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi. Le titi parisien est le 4e joueur de l’effectif ayant disputé le plus de rencontres avec le club de la capitale. Il est devancé par Marco Verratti (356), Marquinhos (340) et Angel Di Maria (277). Le natif de Beaumont-sur-Oise est le 10e joueur formé au club à atteindre ce total après Jean-Marc Pilorget (435 matches), Eric Renaut (290 matches), Luis Fernandez (273 matches), Jean-Claude Lemoult (266 matches), Franck Tanasi (254 matches), Clément Chantôme (249 matches), Francis Llacer (248 matches), Adrien Rabiot (227 matches) et Mamadou Sakho (201 matches). À 26 ans, Presnel Kimpembe a encore le temps de cumuler les matches avec le Paris Saint-Germain.