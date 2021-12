Après le match difficile du PSG face au RC Lens au Stade Bollaert, les critiques continuent de pleuvoir à l’encontre du style de jeu proposé par les Rouge & Bleu. C’est surtout Mauricio Pochettino qui est la cible des agacements des supporters et des observateurs. Dans l’émission L’Équipe de Greg, Benoît Trémoulinas a pointé du doigt le milieu de terrain. Selon lui, ce secteur pénaliserait le club de la capitale dans le développement de son jeu.

« On dit beaucoup que Pochettino est pris entre les mailles de Leonardo et de tout ce qui peut se passer autour. Mais si on va un peu plus loin, tactiquement et au niveau de l’effectif parisien, le gros problème c’est les trois milieux défensifs. En mettant de côté Verratti, est-ce qu’un Paredes, un Gueye, un Herrera ou un Danilo serait titulaire à Manchester City, au Bayern Munich, au Real Madrid ou à Liverpool ? Non. Aujourd’hui, il y a trois attaquants qui ne défendent pas trop. Donc si derrière, il n’y a pas des milieux de terrains qui sont capables de garder le ballon et donner de bons ballons… c’est compliqué. Au FC Barcelone, Messi et Neymar, ils avaient Iniesta, Xavi. C’était des chiens fous, qui techniquement étaient au-dessus de la moyenne et qui donnaient des ballons aux trois attaquants de devant. En bref, mis à part Verratti, il n’y a pas de transitions.«