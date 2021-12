Le PSG va affronter Bruges ce mardi soir en Ligue des Champions dans le cadre de la 6e et dernière journée de cette phase de poule. Pour cela, Mauricio Pochettino devra faire sans Sergio Ramos mais très certainement avec Presnel Kimpembe et Lionel Messi. L’international argentin s’est montré particulièrement décisif en C1 avec 3 buts et deux passes décisives. La Pulga a néanmoins montré quelques limites en Ligue 1, où il a touché les poteaux à quatre reprises depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu. Le consultant Éric Di Meco explique que ces difficultés s’expliquent par « le poids des années » qui commence peut-être à peser dans le jeu du numéro 30 argentin.

« Messi ? On ne va pas commencer à s’interroger après seulement 3 mois s’il restera un jour trans-générationnel. Il faut se calmer. (…) Maintenant Messi a 34 ans et va vers sa 35e année. Il ne faut jamais oublier que ce mec-là est au haut niveau depuis… 17 ans ! Mais pas le haut niveau comme on a tous pu l’être avec une ascension légère avec quelques creux. Pour Messi dès qu’il a commencé à jouer, c’était dans la meilleure équipe d’Europe avec 50 à 60 matches par saison et en plus de ça il ne voulait jamais être remplacé et était rarement blessé. À un moment donné quand tu as fait une soixantaine de matches par an pendant 15 ans et pas n’importe quelle rencontre, et bien tu peux avoir le poids ans et ce n’est peut-être plus le Messi qui joue aujourd’hui. »