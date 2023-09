Prêté au RB Leipzig jusqu’à la fin de la saison en cours, Xavi Simons crève littéralement l’écran outre-Rhin. Le Batave a confirmé ce samedi en inscrivant un but et en délivrant une offrande.

Cet été, le PSG est parvenu à convaincre Xavi Simons de revenir au bercail. Ce qui n’était, initialement, pas vraiment une mince affaire étant donné ses copies rendues du côté du PSV Eindhoven (22 buts et 8 assists en 48 matches). Mais afin qu’il poursuive son apprentissage du haut niveau et qu’il jouisse d’une place de titulaire, le choix a été fait de le céder temporairement à un club intermédiaire disputant la Ligue des Champions. Le RB Leipzig a ainsi conclu un prêt, sans option d’achat, avec le club de la capitale pour l’international néerlandais de 20 ans.

Après son but, Xavi Simons a délivré une passe décisive pour Openda 🎯 pic.twitter.com/G3Jmha0LMn — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 16, 2023

Xavi Simons est en feu

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Xavi Simons n’a pas eu besoin de beaucoup de temps avant de se rendre indispensable en terre allemande. Car oui, ce samedi après-midi encore, celui-ci a brillé de mille feux. Face à Augsbourg, il a ainsi ouvert le score avant de mettre sur orbite Loïs Openda pour le 2-0. In fine, les hommes de Marco Rose l’ont emporté sur le score de 3-0, confirmant leur très bon début d’exercice. En quatre rencontres de Bundesliga, Xavi Simons est donc impliqué sur sept buts des siens : trois réalisations et quatre offrandes. Des statistiques ahurissantes lui permettant de marcher dans les traces d’un certain Erling Haaland. En effet, le Norvégien, ainsi que Paco Alcacer, sont les deux seuls joueurs à avoir réussi cette prouesse lors de leur quatre premières apparitions au sein du championnat allemand depuis la saison 2004-2005.