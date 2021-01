Ce soir dès 19 heures, la 18ème journée de Ligue 1 débutera. Dix affiches seront au programme. Une première partie du programme aura lieu à 19 heures avec cinq rencontres. Des matches qui concernent principalement des confrontation entre équipes du milieu de classement. Le Stade Brestois (11e, 23 pts) reçoit l’OGC Nice (12e, 22 pts). Après une fin d’année 2020 compliquée, l’AS Monaco (6e, 27 pts) se déplace sur la pelouse du FC Lorient (18e, 12 pts). Dixième de Ligue 1, le FC Metz (23 pts) accueille – au Stade Saint Symphorien – les Girondins de Bordeaux (13e, 22 pts), privés de leur atout offensif numéro 1, Hatem Ben Arfa (blessé à la cuisse). Concernant le bas de tableau, un match de mal classés entre le RC Strasbourg (17e, 14 pts) et le Nîmes Olympique (20e, 12 pts) aura lieu au Stade de la Meinau. Seule équipe du haut de tableau à jouer à 19 heures, le Stade Rennais (4e, 31 pts) peut revenir à une unité du PSG en cas de victoire au FC Nantes (16e, 15 pts).

Les matches avec un enjeu pour la place de leader de Ligue 1 auront lieu à 21 heures. Outre le premier match du PSG (3e, 35 pts) de l’ère Pochettino face à l’AS Saint-Etienne (14e, 18 pts), les deux premiers du championnat, l’OL (1er, 36 pts) et le LOSC (2e, 36 pts) affrontent respectivement le RC Lens (7e, 27 pts) et le SCO Angers (9e, 27 pts). Des contre-performances de ces deux équipes permettraient au PSG de reprendre son fauteuil habituel de leader de Ligue 1, à condition de s’imposer face à l’équipe de Claude Puel. À sept longueurs du podium, l’OM (5e, 28 pts) reste sur 3 matches sans victoire avant d’accueillir un concurrent direct pour les places européennes, le Montpellier Hérault (8e, 27 pts). Enfin, un match de mal classé aura lieu à 21 heures entre le Stade de Reims (15e, 17 pts) et le Dijon FCO (19e, 12 pts).