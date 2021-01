Ce mercredi soir à 21 heures (la chaîne Téléfoot), le PSG se déplacera au Stade Geoffroy Guichard pour affronter l’AS Saint-Etienne, dans le cadre de la 18ème journée de Ligue 1. Après un début de saison très compliqué, les Vert remontent peu à peu au classement (14e, 18 pts) et restent sur une série de 6 matches sans défaite (1 victoire et 5 nuls). À plus de 48 heures de cette rencontre face aux Parisiens, l’entraîneur de l’ASSE, Claude Puel, s’est présenté en conférence de presse et a évoqué ce match face aux Rouge et Bleu.

“Comment aborder ce match face au PSG ? Je ne dirais pas que c’est une parenthèse mais c’est toujours quelque chose de spécial, surtout dans une reprise. Il y a un changement d’entraîneur donc les joueurs seront doublement concentrés”, a exposé Claude Puel devant les médias, dans des propos rapportés par lequipe.fr. “Un avantage d’avoir quatre jours de préparation en plus ? Le PSG a une autre logique que la nôtre : celle de récupérer et de mettre beaucoup de fraîcheur après avoir déjà disputé beaucoup de matches et connu des blessures. Ils ont surtout besoin de récupérer, plutôt que de refaire une petite préparation. Ils auront plein de jus. Il n’y a pas de doute là-dessus.”

Outre Claude Puel, l’attaquant des Verts, Arnaud Nordin s’est également exprimé, en conférence de presse, sur cette confrontation face au PSG. “On sait que ça va être compliqué. Mais nous aussi, on a envie de bien débuter l’année. Le bon moment pour prendre le PSG ? Ce sont de grands joueurs. Chaque année, ils ont l’habitude de reprendre à ces dates-là et, au final, cela ne change pas grand-chose. Tout le monde a envie de faire ses preuves et de montrer que le coach peut compter sur lui. Cela peut les motiver”, a déclaré Arnaud Nordin dans des propos rapportés par L’Equipe.