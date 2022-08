En manque d’opportunité au PSG pour parfaire sa formation, Djeidi Gassama pourrait très bientôt prolonger son contrat au sein de son club formateur avant de filer en prêt.

La nouvelle direction du PSG ne s’est pas uniquement focalisée sur l’équipe première du club parisien depuis son arrivée. Au contraire, celle-ci s’est également attelée à régler plusieurs dossiers au sein du centre de formation. Il n’y a pas que des réussites, en atteste le départ libre de Xavi Simons du côté du PSV Eindhoven alors qu’il était pourtant annoncé que le milieu néerlandais était en passe de prolonger. Mais il y a malgré tout de belles réussites. Le jeune et très prometteur Warren Zaïre-Emery a notamment signé son premier contrat professionnel avec le PSG, tout comme Ayman Kari et Ismaël Gharbi. Surtout, un groupe élite a été installé, qui permet de faire plus simplement la passerelle entre l’équipe des jeunes de Zoumana Camara et l’équipe première entrainée par Christophe Galtier. Un groupe dans lequel figurent les trois joueurs cités plus haut, en plus du défenseur El Chadaille Bitshiabu et du gardien Lucas Lavallee.

L’absence d’un joueur a néanmoins surpris les observateurs, à savoir celle de Djeidi Gassama. L’attaquant de 18 ans sous contrat jusqu’en 2023 travaille effectivement au quotidien avec le groupe de l’après-midi au Camp des Loges, en marge du groupe de Christophe Galtier donc, et ce malgré son bon début de préparation avant le départ au Japon pour la tournée estivale puis le Trophée des champions. Un signe que le PSG ne compte pas absolument pas sur lui qui était l’un des meilleurs joueurs en U19 la saison dernière ? Pas vraiment, puisque l’ambition de la direction parisienne est de prolonger son contrat avant de l’envoyer en prêt pour qu’il s’aguerrisse sans perdre la main dessus.

Problème, Djeidi Gassama peinait encore récemment à se laisser convaincre par cette idée et préférait prendre son temps pour étudier toutes les options qui se présentent à lui. Toutefois, la donne pourrait bien avoir changé, le journaliste de L’EQUIPE Loïc Tanzi ayant indiqué que le droitier prolongera bientôt son contrat avant de partir en prêt. Trois clubs sont évoqués : le Cercle Bruges en Belgique, FC Bâle en Suisse, ou Almeria en Espagne. Une information quelque peu corrigée ce mardi matin par le journaliste de Goal France Marc Mechenoua, qui indique que l’un des trois clubs intéressés par Djeidi Gassama est en réalité le FC Bruges, et non le Cercle Bruges. Une différence notable tant le FC Bruges est une équipe de plus haut standing. Reste maintenant à voir laquelle de ces trois destinations sera celle où l’avenir du joueur formé au PSG s’écrira cette saison.