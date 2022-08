Après avoir assoupli le fair-play financier lors de la crise du Covid, l’UEFA a acté une nouvelle mouture qui doit permettre d’être moins sévère avec les nouveaux riches comme le PSG ou Manchester City. Un nouveau règlement qui est basé sur trois valeurs : la solvabilité, la stabilité et la maîtrise des coûts. Les clubs seront désormais autorisés à dépenser jusqu’à 70% de leurs revenus. Ce mardi, The Times explique que l’instance européenne a dressé une liste de 20 clubs – dont le PSG – soupçonnés de ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier jusqu’à la saison 2020-2021.

Le Times précise que les comptes définitifs de ces clubs, dont le Barça, la Juventus, l’Inter Milan et la Roma doivent être déposés auprès de l’UEFA. Selon le média britannique, le PSG et Marseille pourraient écoper d’une amende alors que l’Inter et la Roma auraient des restrictions de transfert. Enfin, le FC Barcelone et la Juventus ont refusé jusqu’à présent d’entamer des négociations sur le fair-play financier avec l’UEFA.

Excl: Arsenal on Uefa’s FFP watchlist of more than 20 clubs who may be in danger of breaching financial rules.

Also: 10 clubs – incl PSG, Barca, Juve but none from PL – due to have settlements/sanctions confirmed in coming weeks https://t.co/ZEBkem8hla

— Martyn Ziegler (@martynziegler) August 23, 2022