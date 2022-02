Prolonger Marquinhos, la priorité de l’année du PSG

Marquinhos est l’un des piliers du PSG depuis plusieurs années. Après le départ de Thiago Silva, il a récupéré le brassard de capitaine. Quand il est sur le terrain, il ne déçoit jamais et est à chaque fois l’un des meilleurs joueurs parisiens. Il aime le club et la ville de Paris, et n’a jamais caché son envie de terminer sa carrière sous le maillot Rouge & Bleu.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, le PSG travaille à sa prolongation de contrat. Il y a quelques semaines, on parlait d’un accord proche d’intervenir pour une prolongation de contrat jusqu’en juin 2026 ou juin 2027. Fabrizio Romano – spécialiste du mercato – a fait un point sur ce dossier. Selon ses informations, la prolongation de l’international brésilien est la priorité des dirigeants. Le club travaille toujours sur son futur contrat. Les deux clans continuent de discuter pour aboutir à un résultat satisfaisant.