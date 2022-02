Dans 13 jours, le PSG et le Real Madrid s’affronteront – au Parc des Princes – dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Un match spécial pour Sergio Ramos, qui a passé 16 ans sous le maillot merengue. Son ancien coéquipier – Dani Carvajal – estime qu’il retrouvera une vie sans blessure très bientôt.

« J’ai parlé avec lui après sa dernière blessure. Je peux m’identifier à ce qui lui arrive. C’est difficile d’expliquer la même chose encore et encore et de ne pas avoir la réponse. Sergio est un combattant né et il va bientôt retrouver la normalité, sans blessures. Il est extrêmement professionnel, défend le latéral droit espagnol dans une interview accordée à Onda Cero. S’il joue, alors espérons qu’il ne soit pas dans un bon jour. C’est un grand joueur et s’il est à son meilleur niveau, il peut nous créer des difficultés. Mais je serais heureux s’il était en bonne santé et pouvait jouer.«

Le joueur madrilène a aussi évoqué le choc contre le PSG. « C’est une date importante, mais le match le plus important est celui de jeudi. Ce sera difficile contre l’Athletic. Ils vont pousser comme jamais auparavant. Ce sera une finale et c’est ainsi que nous allons l’affronter. Nous voulons gagner toutes les compétitions et c’est un match vital.

Dani Carvajal a enfin évoqué Kylian Mbappé. « Mbappé est un très, très bon joueur dont le nom est annoncé pour notre équipe depuis de nombreuses années. Il semble que le contrat de Mbappé se termine et il se pourrait qu’à l’avenir il porte notre maillot. Mais je vous le dis, en ce moment c’est un joueur du PSG et ce sont nos rivaux, donc la seule pensée que j’ai c’est de bien le défendre. S’il joue, nous jouerons du même côté. »