Blessé à la cheville gauche contre Saint-Etienne le 28 novembre dernier, Neymar poursuit sa rééducation dans l’optique d’être prêt pour le choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions le 15 février contre le Real Madrid. Dans son dernier point médical, le PSG avait fait savoir que son numéro 10 avait fini un premier cycle de course dans l’axe et qu’il devait réaliser des examens lundi afin de la valider la suite de son programme de remise en forme. Ce mercredi, RMC Sport nous fait savoir que le Brésilien était absent de l’entraînement.

Touché au mollet jeudi, Sergio Ramos a manqué le match de Coupe de France contre Nice lundi. Le média sportif nous fait savoir que lui non plus n‘a pas participé à la séance du jour au Camp des Loges. Le PSG avait fait savoir que son état serait réévalué dans le courant de la semaine. On devrait donc en savoir plus rapidement.