Pour le compte de la 13e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit Troyes ce samedi (17h sur Prime Video), au Parc des Princes. Une rencontre durant laquelle les hommes de Christophe Galtier devront s’imposer afin de préserver leur première place au classement mais aussi leur invincibilité. L’occasion également pour l’antre du Paris Saint-Germain, de vivre un moment historique.

Ce samedi (17h sur Prime Video), le PSG dispute son match de championnat face à l’ESTAC au Parc des Princes. Pour l’occasion, les travées du stade de la Porte d’Auteuil seront garnies, tant la rencontre se jouera à guichets fermés. Si les supporters du club de la capitale sont habitués à voir leur tribunes pleines, cette fois-ci est singulière. En effet, ce 29 octobre 2022, le Parc des Princes va connaître son 100e match consécutif à guichets fermés. Un fait historique tant il est inédit dans le monde du football français. Depuis la saison 2017-2018, toutes les rencontres jouées par le PSG dans son stade, ont été disputées devant des tribunes pleines. Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain avance que c’est près de 4,7 millions de supporters qui sont passés par les travées du Parc des Princes depuis l’été 2017. Pour célébrer l’évènement, le club diffuse « un clip dédié à ses supporters, produit par les fans pour les fans« .

Youtube : PSG – Paris Saint-Germain

EN100BLE

Le Paris Saint-Germain annonce également qu’à l’occasion de PSG / Troyes « plusieurs abonnés ayant marqué l’histoire du Club seront mis à l’honneur et vivront une expérience inédite« . Le directeur de la billetterie et des hospitalités, Nicolas Arndt, a déclaré : « Ce 100e match à guichets fermés au Parc des Princes illustre la ferveur de nos supporters derrière le Club. D’où qu’ils viennent, qu’ils soient abonnés ou non, tous ont leur place au Parc des Princes et contribuent à écrire l’histoire des Rouge & Bleu. C’est aussi une consécration du travail de l’ensemble des personnes qui permettent à nos supporters de vivre une expérience à la hauteur de leur engagement pour le club« . Le PSG est le club qui connaît le plus haut taux de réabonnement en France (97,6%), ce qui témoigne également de la fidélité de ses supporters.