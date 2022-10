Le PSG travaille toujours pour renforcer son effectif, et ceci quelque soit le poste. Le dernier nom évoqué ? Celui d’Ikay Gundogan.

Le Paris SG réalise un début quasi-parfait d’un point de vue comptable. Toujours invaincu, toutes compétitions confondues, les Parisiens sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et en tête du championnat. Néanmoins, les Rouge & Bleu souhaitent améliorer son équipe pour rester compétitif. Alors que le poste de milieu de terrain a été particulièrement visé par les dirigeants du Paris Saint-Germain l’été dernier, ces derniers ne seraient pas rassasier.

Objectif Gundogan… qui veut réfléchir à son avenir

Pour se renforcer, le club de la capitale aurait ciblé l’international allemand, Ikay Gündogan. En effet selon le journaliste Matteo Moretto, le milieu de terrain de 32 ans et ses agents seraient en pourparlers avec Manchester City, qui veut le prolonger. Si aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties, il « n’est pas exclu » qu’il y en ait un dans les prochaines semaines.

En cas d’échec des négociations, le Bayern Munich ferait partie des deux équipes les plus intéressées pour signer gratuitement Gündogan l’été prochain, et aurait déjà entamé les premiers contacts avec le joueur. La deuxième équipe intéressée par l’international allemand n’est autre que… le PSG. Le média Relevo révèle que Luis Campos tient le joueur en haute estime et seraient prêts à le signer si le milieu de terrain ne s’engage pas de nouveau avec les Citizens. Gündogan préfèrerait de son côté attendre la fin de la Coupe du Monde avant de conclure quoi que ce soit et n’est pas pressé puisque cette question ne serait pas seulement liée au sportif mais aussi pour sa vie de famille.