PSG : Achraf Hakimi couronné en Arabie Saoudite

En tournée commerciale en Arabie Saoudite cette semaine, le PSG est rentré en France avec un oublié. En effet, Achraf Hakimi est resté dans le Moyen-Orient alors que son équipe a rejoint la capitale. L’occasion pour lui de participer à la cérémonie des Joy Awards à Riyad.

Une cérémonie qui s’est tenue ce samedi soir et qui a récompensé diverses personnalités dont Achraf Hakimi. Le numéro 2 du PSG a été élu meilleur sportif arabe de l’année 2022. Le latéral droit parisien a joué en Rouge & Bleu 38 rencontres sur cette année civile, inscrit 4 buts et fait 6 passes décisives. Avec la sélection du Maroc, Achraf Hakimi s’est hissé jusqu’en quart de finale de la Coupe des Nations et en demi finale de la Coupe du Monde au Qatar. Cette dernière performance est entrée dans l’histoire tant le Maroc a été la première nation africaine à atteindre le dernier carré d’un Mondial.

A noter que l’international marocain est dans le groupe pour le déplacement dans le nord de la France afin d’affronter l’US Pays de Cassel en 16e de finale de Coupe de France avec le PSG.