PSG : Marcus Thuram ouvert à un transfert dès cet hiver

En plein mercato d’hiver, le PSG est plutôt discret et ne compte que le départ de Pablo Sarabia comme mouvement. Cependant, selon les informations de Téléfoot, le club de la capitale serait dans la course pour Marcus Thuram. Une piste qui, avec les éléments que l’on connaît, prend tout son sens.

Pour ce mercato hivernal 2023, Christophe Galtier a fait savoir en conférence de presse il y a quelques semaines qu’aucun joueur ne rejoindra le PSG tant qu’il n’y aura pas de départ. Depuis, Pablo Sarabia a rejoint Wolverhampton et pourrait donc être remplacé. Pour cela, c’est hier en conférence de presse que le coach parisien a dressé le profil souhaité pour son secteur offensif : « On cherche un joueur de côté. Grand, qui va vite, qui marque des deux pieds et fort de la tête« . Un portrait robot qui pourrait correspondre au joueur de côté polyvalent qu’est Marcus Thuram (25 ans ; 1m92). En fin de contrat au mois de juin prochain, l’international français nourrit depuis plusieurs semaines des velléités de départ. Cependant, alors qu’il souhaitait initialement aller jusqu’à la fin de son contrat, l’attaquant du Borussia Mönchengladbach, selon nos confrères de Téléfoot, aurait ouvert la réflexion quant à un départ dès cet hiver.

Des prétendants, mais pas d’avancée

Une réflexion qui pourrait intéresser le Paris Saint-Germain. En quête d’un renfort offensif, le club de la capitale est sur le dossier avec Chelsea, l’Inter Milan et le Bayern Munich. Acheté par le Borussia Mönchengladbach à l’EA Guingamp pour 9 millions d’euros, la valeur de Marcus Thuram est aujourd’hui estimée à 32M€ selon le site Transfermarkt. Cependant, à 5 mois de la fin de son contrat, le PSG pourrait s’offrir les services du Français pour une somme bien moindre s’il souhaite aller au bout de l’opération.