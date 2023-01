USPC / PSG : Le groupe parisien pour le 16e de finale de CdF

Ce lundi 23 janvier (20h45 sur BeIN Sports), le PSG affronte l’US Pays de Cassel (R1) en 16 de finale de Coupe de France. La rencontre se jouera au Stade Bollaert-Delelis à guichets fermés. L’occasion pour les Rouge & Bleu de renouer avec la victoire après leur dernière sortie en match officiel et la défaite (1-0) face à Rennes en championnat.

Pour ce 16e de finale de Coupe de France, Christophe Galtier a assuré hier en conférence de presse qu’il avait le soucis de retrouver les automatismes entre ses éléments majeurs et ne devrait donc pas se dresser face à l’US Pays de Cassel avec une équipe totalement remaniée. C’est en ce sens que le coach français a composé un groupe avec la présence de a quasi totalité de ses titulaires. En effet, sans grande surprise, Presnel Kimpembe ne sera pas du voyage dans le nord de la France, ainsi que Leo Messi et Gianluigi Donnarumma. Les deux derniers sont tout simplement laissés au repos selon les informations d’RMC Sport. Du côté des titis parisiens, seule l’absence d’Ayman Kari est à noter. Achraf Hakimi, de retour aujourd’hui en France après avoir participé et été récompensé du titre du meilleur sportif arabe en Arabie Saoudite est lui bien présent dans le groupe du PSG.

🚨 | Leo Messi a été tout simplement laissé au repos par le staff pour le match de CDF 😴🇦🇷



📲 @ArthurPerrot pic.twitter.com/7RrZNPO3Na — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 22, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Le groupe des 21 parisiens