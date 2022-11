Ce dimanche en début d’après-midi (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot), le PSG disputera son dernier match avant la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre). À cette occasion, le club parisien recevra l’AJ Auxerre dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1.

Avant le Mondial 2022, le PSG aura à coeur de poursuivre son quasi sans-faute depuis le début de saison en championnat (12 victoires et 2 nuls). Pour cela, Christophe Galtier pourra compter sur un groupe presque au complet où seuls Keylor Navas, Marquinhos et Fabian Ruiz manqueront à l’appel. Quinzième du championnat avec deux unités d’avance sur le premier relégable (l’AC Ajaccio), l’AJ Auxerre reste sur deux matches sans défaite depuis l’arrivée de Christophe Pélissier. Et le coach de l’AJA pourra compter sur l’ensemble de son effectif pour cette rencontre au Parc des Princes.

Deux anciens Parisiens convoqués pour affronter le PSG

Et pour ce déplacement à Paris, Christophe Pélissier a convoqué un groupe de 23 joueurs avec la présence de deux anciens Parisiens. Après un retour compliqué au FC Barcelone, Kays Ruiz-Atil a posé ses valises en Bourgogne cet été et est présent dans le groupe auxerrois pour le match de dimanche après-midi. Mais le milieu de 20 ans a peu de chance de disputer cette rencontre. En effet, depuis le début de saison, Kays Ruiz-Atil a seulement joué 63 minutes lors d’une défaite face à l’Olympique Lyonnais, le 31 août dernier. Il n’a pas été convoqué lors des quatre dernières rencontres de l’AJA. Passé par la réserve du PSG entre 2008 et 2009, Gaëtan Charbonnier est également appelé pour cette confrontation face au PSG. Au Parc des Princes, Christophe Pélissier pourra s’appuyer sur des joueurs expérimentés comme Benoît Costil et M’Baye Niang.

Le groupe de l’AJ Auxerre