Pour préparer au mieux la seconde partie de la saison, le PSG voudra se renforcer à certains postes afin de répondre à ses objectifs. Ainsi, le conseiller sportif des Rouge & Bleu, Luis Campos, a une idée bien précise en tête lors du prochain mercato hivernal. Et pour Eric Rabesandratana, le club parisien a besoin d’un renfort par ligne.

Pour ses quatre premiers mois sur le banc du PSG, Christophe Galtier possède un bilan plus que satisfaisant avec aucune défaite en 21 matches, une qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions et une victoire au Trophée des Champions. Mais après la Coupe du monde 2022 (20 novembre – 18 décembre), les Rouge & Bleu auront à coeur de tenir sur le même rythme. Et afin de remplir les objectifs de la saison, le conseiller sportif du PSG – Luis Campos – pourrait se servir du mercato hivernal (1er au 31 janvier) pour renforcer certains postes.

« Verratti et Vitinha ne mettent pas forcément un impact physique dans le jeu »

Sur les ondes de France Bleu Paris, l’ancien Parisien, Eric Rabesandratana, a listé les profils nécessaires au PSG pour améliorer l’effectif en vue de la double confrontation en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février / 8 mars) : « Il (Luis Campos, ndlr) a surtout envie de se renforcer depuis le tirage de la Ligue des champions. Il va falloir être très compétitif et surtout être prêt le jour J. Donc, il faut prendre des joueurs. Son plan est de prendre un joueur par ligne. Avec la gestion de Ramos, Marquinhos et Kimpembe, il faut trouver un plan B pour avoir un défenseur supplémentaire pour pouvoir jouer à quatre et finalement avoir deux axiaux qui vont se partager le temps de jeu. Il faut absolument un joueur supplémentaire. Il y avait Danilo qui faisait ce travail. Mais aujourd’hui il faut un vrai défenseur pour permettre à Danilo de prendre du plaisir dans le jeu et de remonter d’un cran. Ensuite, il va falloir trouver un milieu défensif qui travaille beaucoup et qui met un peu d’impact physique. Un joueur plus costaud que Vitinha ou Verratti. Ces deux joueurs sont des artistes mais ils ne mettent pas forcément un impact physique dans le jeu ou sur les adversaires. »

« On a vu qu’Ekitike n’était pas forcément l’homme de la situation »

Et pour l’ancien capitaine du PSG, le club parisien doit trouver un profil beaucoup plus expérimenté que Hugo Ekitike pour suppléer le trio offensif Messi-Neymar-Mbappé en attaque : « Un joueur qui va permettre de soulager un peu Messi, Mbappé et Neymar. Malheureusement, on a vu que Hugo Ekitike n’était pas forcément l’homme de la situation et peut-être un petit peu jeune pour remplir cette tâche. Il faut un joueur beaucoup plus expérimenté et décisif pour remplacer l’un des trois de devant. On parle même de João Felix qui a peu de temps de jeu à l’Atlético de Madrid et qui pourrait jouer ce rôle. »