Après une première saison difficile sous le maillot du PSG, Lionel Messi a retrouvé toutes ses sensations et son meilleur niveau lors de ce début d’exercice 2022-2023. L’attaquant (35 ans) a inscrit 12 buts et délivré 14 passes décisives en 18 matches. Cette semaine, La Pulga a remporté deux titres honorifiques.

Lionel Messi revit depuis le début de la saison avec le PSG. Après une année difficile due à un changement de clubs après plus de 20 ans au FC Barcelone et un nouvel environnement, l’international argentin est redevenu décisif et a prouvé qu’à 35 ans, il n’était pas encore sur le déclin et qu’il figurait toujours parmi les meilleurs joueurs du monde. Sur le terrain, on a retrouvé le Lionel Messi du FC Barcelone. Il marque des buts d’anthologie. Le numéro 30 parisien était nommé, comme son coéquipier Kylian Mbappé pour le plus beau but de la phase de poules de la Ligue des Champions. Il était nommé avec deux réalisations, celle contre Benfica ainsi que son extérieur du pied contre le Maccabi Haïfa au Parc des Princes. Sa magnifique frappe enroulée à l’Estadio da Luz a été élu plus beau but de la phase de poules de Champions League.

Egalement vainqueur du but du mois de Ligue 1

Lionel Messi était aussi nommé pour le titre de plus beau but du mois d’octobre en Ligue 1. La Pulga concourrait pour son coup franc direct, son premier avec le PSG, contre Nice le 1er octobre dernier. Cette réalisation a été plébiscitée par les fans et été élu plus beau but du mois d’octobre. L’Argentin qui pourrait aussi s’offrir le titre de meilleur joueur du mois d’octobre. Il est en concurrence avec les Rennais Martin Terrier et Amine Gouiri. Il réaliserait le doublé après avoir été élu meilleur joueur du mois de septembre. Vous pouvez toujours voter pour lui ici.