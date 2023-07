PSG : Alexandre Letellier ne participera pas à la tournée au Japon

La tournée estivale du PSG au Japon ne sera pas de tout repos pour le club de la capitale. En effet, l’attention des observateurs à travers le monde sera attirée par le dossier Kylian Mbappé. Ce dernier ne sera pas de la partie pour le Japan Tour 2023, tout comme Alexandre Letellier.

Habituel remplaçant au Paris Saint-Germain, Alexandre Letellier est passé devant Keylor Navas dans la hiérarchier des gardiens de but hier à l’occasion de la rencontre amicale (victoire 2-0) face au Havre. En effet, le Costaricain a regardé le Français protéger les buts Rouge & Bleu la majeure partie de la rencontre. Si l’ancien du Real Madrid a disputé tout de même quelques minutes, le joueur formé au PSG a revêtu les gants très rapidement. Cependant, à la 75e minute, Alexandre Letellier a été touché au genou, et a semblé souffrir en restant au sol plusieurs minutes. Malgré cela, le portier a fini la rencontre, mais à quel prix ? Car oui, ce samedi matin, le Paris Saint-Germain a communiqué sur cette blessure sur son compte Twitter : « Victime d’une petite entorse au genou, Alexandre Letellier va rester en soins à Paris« . En ce sens, le nom de Louis Mouquet (19 ans), sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2025, s’est glissé dans la liste des Parisiens qui s’envoleront ce samedi pour le Japan Tour 2023. Pour le poste de gardien de but, Keylor Navas est également du voyage, accompagné par le titulaire et numéro un de la hiérarchie, Gianluigi Donnarumma. Ce dernier, victime d’un violent cambriolage, s’est tout de même tenu à la disponibilité du club de la capitale et de Luis Enrique pour cette tournée estivale.

Dans ce contexte autour des gardiens de but, sans oublier le cas de Sergio Rico, victime d’un grave accident avec un cheval le 28 mai dernier et toujours hospitalisé même si son état s’est amélioré, le Paris Saint-Germain pourrait revoir ses plans et poursuivre ses emplettes sur ce mercato estival 2023 avec l’arrivée prochaine d’un nouveau portier.

