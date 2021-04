PSG / Angers : les compositions officielles

Malgré une saison compliquée, sans préparation initiale, avec le Covid, des huis clos, des blessés, le PSG est toujours en course sur les trois tableaux. Aujourd’hui, Paris reçoit Angers pour un quart de finale de Coupe de France (18h45). Un match à gagner pour des Rouge & Bleu en blanc tout en gérant les physiques (mis à contribution) des joueurs. Ainsi, Marco Verratti suit un programme spécifique, lui qui a vraiment souffert de son deuxième Covid. Autres absents ce mercredi : Keylor Navas (épaule), Rafinha (lombalgie), Marquinhos (adducteur), Abdou Diallo (mollet) et Juan Bernat toujours en phase de reprise. A cela, il faut ajouter des “mises au repos” de Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, pas dans le onze de départ. Addition faite, il manque du monde dans l’arrière-garde du PSG… La défense ne sera pas des plus rassurantes avec devant Rico, Dagba, Kehrer, Danilo et Bakker. Dans l’entrejeu, on retrouve le tandem Gueye-Paredes. Le duo argentino-sénégalais aura certainement du travail avec des offensifs pas forcément fervents du replacement : Draxler, Neymar, Di Maria. En pointe, Icardi. Neymar est capitaine.

Feuille de match du PSG/SCO

Quart de finale de la Coupe de France | Mercredi 21 avril à 18h45 au Parc des Princes (huis clos) | Diffuseur : Eurosport 2 | Arbitre : Delerue