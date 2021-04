PSG / Angers – le groupe angevin avec cinq retours

Demain soir (18h45, Eurosport 2), le PSG reçoit Angers en quart de finale de la Coupe de France. Alors que le PSG comptera plusieurs absents (7), Le SCO et son entraîneur – Stéphane Moulin – pourront compter sur le retour de cinq joueurs pour le déplacement au Parc des Princes. Vincent Manceau, Lassana Coulibaly, Mathias Pereira Lage, Jimmy Cabot, Farid El Melali. Touché aux cervicales, Lois Diony est présent dans le groupe mais reste incertain. Abdoulaye Bamba et Soumeyman Doumbia (béquille) sont forfaits tout comme Boufal et Fuligini. Gardien titulaire, Paul Bernardoni est laissé au repos.

Le groupe angevin

Butelle, Petkovic – Traoré, Manceau, Pavlovic, Thomas – Ould Khaled, Capelle, Bobichon, Amadou, Pereira Lage, Coulibaly, Mangani, Boma, Cabot – Thioub, Bahoken, Diony, Cho, El Melali.

Absents : Fulgini, Boufal, Doumbia, Bamba (blessés), Alioui, Ebosse (reprise), Bernardoni (g.), Boma, Fatar (choix de l’entraîneur).