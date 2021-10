PSG / Angers : les compositions officielles

Ce soir à 21h (Prime Video), le PSG retrouve la compétition avec la réception – au Parc des Princes – de l’Angers SCO, en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Après un revers face au Stade Rennais (0-2) juste avant la trêve internationale, le club de la capitale voudra renouer avec la victoire. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino est privé de ses Sud-Américains (Marquinhos, Leandro Paredes, Ángel Di María, Neymar Jr et Leo Messi), ainsi que de Keylor Navas et Sergio Ramos.

Ainsi, l’entraîneur argentin était dans l’obligation de faire tourner son effectif. Sans surprise, Gianluigi Donnarumma est présent dans le but parisien. Il sera protégé par une défense à quatre, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo. Le milieu à trois sera composé de Marco Verratti, Ander Herrera et Danilo Pereira. Enfin, Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Rafinha formeront le trio offensif.

Feuille de match PSG / Angers

Dixième journée de Ligue 1 Uber Eats – Vendredi 15 octobre 2021 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Bastien Dechepy – VAR : Jérémie Pignard