L’idée d’augmenter la capacité du Parc des Princes plane toujours au-dessus des têtes des dirigeants du PSG. Racheter le Parc des Princes, le Stade de France ou en construire un nouveau, Daniel Riolo écarte une option qui divise les supporters.

C’est un débat qui divise les supporters parisiens. Quel stade pour le PSG ? Si l’histoire continue de s’écrire un peu plus tous les jours au Parc des Princes, l’idée d’offrir un stade plus grand au PSG n’a jamais quittée la tête des dirigeants parisiens. En effet, après la construction du nouveau camp d’entraînement XXL, la conception d’un stade à la hauteur des objectifs du club est inévitable. Malgré son histoire, le stade actuel montre ses limites dans sa capacité et potentiel de rénovation. Les 48 583 places du Parc des Princes ne suffisent plus pour combler l’ambiance les soirs de match, le PSG voit toujours plus grand. Mais le périphérique parisien, passant sous le stade, n’autorise pas la possibilité de réaliser les travaux désirés. De là, trois possibilités s’offrent aux dirigeants : le rachat du Parc des Princes, le rachat du Stade de France, ou la construction d’un nouveau stade.

Le PSG n’ira « jamais » au Stade de France

Si les négociations pour le rachat du Parc des Princes se montrent délicates avec la mairie de Paris, l’idée d’emménager au Stade de France volait au-dessus de Paris. Une idée qui n’a pas totalement été validée par les supporters, qui dénoncent une superposition inenvisageable avec l’histoire du stade. Lors de l’After Foot d’RMC Sport, Daniel Riolo annonce que les dirigeants parisiens ont oublié cette idée : « Je pense que quand on est supporter du PSG, on entendra ça comme un soulagement énorme. Le PSG n’ira jamais au Stade de France. Ils ont arrêté les discussions, tout simplement pour des raisons économiques. Coût trop élevé de l’achat, 600 millions d’euros, plus la moitié de cette somme pour mettre aux normes, avoir un stade fonctionnel pour un club qui jouerait tous les 15 jours et la Ligue des Champions. Il faut tout refaire au niveau de l’hospitalité, le système incendie notamment, enfin bref le Stade de France ne va pas très très fort. L’investissement serait colossal. »

Objectif Parc des Princes

Une remise en question qui ne change pas les plans du PSG, qui cherchent toujours à agrandir son stade. Pour se faire, les dirigeants pensent toujours à racheter le Parc des Princes. Le consultant explique : « Les discussions vont reprendre pour les travaux au Parc des Princes. Pour des transformations qui agrandiraient la capacité. En pense aussi aux activité à côté du Parc. Le PSG s’intéresse à une parcelle de terrain à côté du stade pour faire un grande domaine. Sinon, l’idée d’acheter un hippodrome à Auteuil ou St-Cloud pourrait revenir sur la table. Un déménagement où t’irais construire un nouveau stade. Le dialogue va se rouvrir avec la mairie de Paris et les propriétaire de cette fameuse parcelle de terrain pour discuter de ça. Si ça n’abouti pas, l’idée d’acheter quelque part pour construire un stade reviendra. »