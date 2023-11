Pour le compte de la 13e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG a su réaliser une performance solide face à l’AS Monaco. En l’emportant sur leur pelouse (5-2), les Parisiens préservent leur premier place en championnat. Les notes des hommes de Luis Enrique.

Un choc de notre chère Ligue 1 s’est joué ce vendredi soir au Parc des Princes, et la maîtrise était au rendez-vous du côté du PSG face aux troisième au classement, l’AS Monaco. Ces derniers ne s’étaient inclinés qu’à une seule reprise loin de leurs bases depuis le début de saison en Ligue 1 Uber Eats (le 29 octobre 2-0 à Lille). En répétition générale avant le rendez-vous capital de ce mardi face à Newcastle en Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique ont su rendre une belle copie. Dans une ambiance des grands soirs au Parc des Princes, les Parisiens n’ont pas déçu, et la rencontre globalement a tenu ses promesses.

Oufmane Dembélé !

L’homme du match ! Le numéro 10 du PSG a été l’auteur d’une rencontre aboutie, avec son premier but sous le maillot parisien la clé. Un véritable ouf de soulagement pour l’international français qui a cédé sa place à la 72e minute à Bradley Barcola, avec notamment le match face à Newcastle dans la tête. Au-delà de son but, Ousmane Dembélé a, comme à son habitude, créé énormément de décalage, fait mal à la défense adverse, mais a su rectifier le tir sur ce qui lui fait défaut depuis son arrivée : être décisif.

Donnarumma au pied

Le gardien de but du PSG a nouvelle été décisif … dans les deux sens cette fois. Dès les premières minutes, sur corner, la défense parisienne est prise dans les airs et Giangluigi Donnarumma sauve les siens en réalisant une parade exceptionnelle sur une tête de Soungoutou Magassa. Tout au long de la rencontre, l’Italien récite sa partition à l’exception d’un trou d’air à la 22e minute. Balle aux pieds, le gardien de but peine à trouver une solution pour jouer court, ne dégage pas, et la situation profite à Takumi Minamino qui dévie le ballon au fond des filets.

Le plein de confiance !

Si ce match d’ouverture de la 13e journée de Ligue 1 Uber Eats avait tout d’un choc pour le PSG, le rendez-vous de mardi face à Newcastle est lui on ne peut plus important. La meilleure façon de préparer ce match qui sera décisif pour la suite de la saison européenne du Paris Saint-Germain, était donc de s’imposer face à l’AS Monaco. Chose faite, et avec la manière. Sur le plan collectif, le capital confiance fait le plein, comme sur le plan individuel : le but de Gonçalo Ramos, dans la semaine de sa signature officielle pour le PSG, le premier but en tant que parisien d’Ousmane Dembele, un Manuel Ugarte qui réalise un match plus complet que ses dernières sorties, ou encore un Fabian Ruiz qui profite de l’absence de Warren Zaïre-Emery de la meilleure des manières.

Les notes des Parisiens

Donnarumma 5 ; Hakimi 5 ; Skriniar 4 ; Hernandez 6 ; Mukiele 3,5 ; Ruiz 6 ; Vitinha 6 ; Ugarte 5,5 ; Dembele 7 ; Ramos 5,5 ; Mbappé 5