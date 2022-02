Danilo ravi de marquer après « son caca » en première mi-temps

Danilo Pereira a vécu un match à géométrie variable ce soir lors de la victoire du PSG contre Saint-Etienne (3-1) dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Fautif sur le but des Stéphanois, le milieu de terrain portugais – qui a été replacé arrière droit en seconde période – a marqué de la tête sur une magnifique passe décisive – à la Ricardo Quaresma – de Kylian Mbappé. Au micro de Canal Plus, Danilo est revenu sur cette rencontre.

« Mon but ? Je pense que la passe est plus belle que le but. La passe de l’extérieur du pied était magnifique. Ça fait plaisir, surtout après le caca que j’ai fait en première mi-temps. Jouer à tous les postes ? C’est vrai que je peux jouer à tous les postes, c’est ma caractéristique. Je suis polyvalent et ça a un peu aidé l’équipe pour gagner ce soir. Prêt pour les prochaines échéances ? Oui on est prêt. On doit faire beaucoup moins d’erreurs, mais on a fait une deuxième mi-temps très très bonne.«