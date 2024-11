PSG / Atlético – les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG a vécu une terrible désillusion en s’inclinant sur le fil face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions (1-2). Une performance décevante pour les Parisiens.

Le PSG est au pied du mur. Avec cette défaite sur le gong face à l’Atlético de Madrid, le club parisien se positionne au 25e rang du classement général de la Ligue des champions et se retrouve donc actuellement en dehors des places qualificatives. Largement dominateurs, les Parisiens ont une nouvelle fois déçu dans la finition face à une équipe madrilène efficace dans le dernier geste.

Nuno Mendes, Vitinha et Asensio en difficulté

Et quelques joueurs sont passés à côté de leur match à l’image de Gianluigi Donnarumma, pas décisif sur le but d’Angel Correa. Le portier italien reçoit la note de 3/10 dans L’Equipe : « Il a vécu une soirée terrible. Il a deux situations à gérer : sur la première, il repousse bien la frappe de Simeone mais assiste, impuissant, au but de Molina (1-1, 18e). Il n’a jamais ensuite été mis en danger. Avant la seconde : un gardien de son niveau doit repousser la frappe de Correa (1-2, 90e+3). Sous pression, balle au pied, il n’a pas tremblé. » Les deux Portugais, Joao Neves et Vitinha, ont été en difficulté dans l’impact au milieu de terrain et récoltent la note de 3/10 dans le quotidien sportif. L’ancien du FC Porto confirme semaine après semaine sa mauvaise forme du moment. « Sentinelle, le Portugais a, comme ses partenaires, été quelconque et a peiné face à l’impact mis par le milieu espagnol. On savait que c’était l’un des points faibles de Vitinha, cela s’est confirmé encore face à l’Atlético. Beaucoup trop facilement éliminé par le crochet de Correa sur le but du succès espagnol (90e+3). »

Si la charnière centrale Marquinhos – Pacho a tenu son rôle, en revanche, en attaque, le PSG a une nouvelle fois fait preuve d’inefficacité. Positionné en faux numéro 9, Marco Asensio n’a apporté aucun danger et reçoit la note de 3/10 dans Le Parisien : « La menace fantôme était espagnole. Préféré à Kang-in Lee pour occuper la pointe de l’attaque, le numéro 11 n’a pas amené le moindre danger dans les trente derniers mètres adverses. Ses partenaires ont connu toutes les peines du monde à le trouver dans l’axe bouché par les défenseurs espagnols (14 ballons touchés à la mi-temps). Un peu mieux après la pause mais pas suffisant pour régler le problème du faux numéro 9 qui perdure… » Enfin, Nuno Mendes a montré une forme de laxisme (3.5/10) : « Sa perte de balle amenant le but madrilène (18e) est difficilement pardonnable à un tel niveau. Une faute qui dit tout du laxisme défensif que peut afficher le latéral gauche par moments. Une passe en retrait mal ajustée (24e) et une erreur de jugement (65e) plombent son bilan. Offensivement, il a suivi à la lettre les consignes de Luis Enrique et n’a pas été en mesure d’être une solution capable de dynamiser l’attaque », note le quotidien francilien.