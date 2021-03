PSG/Barça – Et maintenant un dilemme pour Koeman

Si la qualification pour la finale de la Copa del Rey aux dépens de Séville (3-2 score cumulé après prolongation) a crée une vague d’euphorie à Barcelone, il y a le retour sur Terre. Car Ronald Koeman, l’entraîneur néerlandais du Barça, est maintenant face à un dilemme tactique. Depuis le 4-1 encaissé contre le PSG au Camp Nou, le technicien est passé à une défense avec trois axiaux. Et cela fonctionne : trois victoires et un nul contre Cadix, Elche et Séville (deux fois), un but encaissé, neuf marqués. Souci, Gerard Piqué, pilier central de l’arrière-garde, s’est reblessé au genou (entorse au ligament interne) pour trois à quatre semaines. Il a rejoint l’axial uruguayen Ronald Araújo à l’infirmerie. Du coup, fin du 3-5-2 et retour au 4-3-3 ? Dans la première formule, cela reviendrait à aligner Lenglet, Umtiti et Mingueza en défense centrale. Dans la seconde, Dest jouerait plus bas, à droite, et Mingueza serait associé à Lenglet dans l’axe. Début de réponse samedi (21h) à Pampelune contre Osasuna (12e de laLiga). Les choix de Ronald Koeman seront une indication dans la perspective du PSG-Barça mercredi prochain.