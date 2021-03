Quand on veut avoir un point de vue critique ou “inquiet” sur le PSG, quelle que soit l’actualité ou les résultats, il suffit de demander à Mickaël Madar, ancien attaquant passé par Paris et consultant chez Canal Plus.

“Ca fait des semaines que je le répète, le PSG est l’équipe qui m’inquiète le plus. Ils ont gagné à Bordeaux. Tant mieux pour eux. Mais il faut voir le match… Cette équipe a besoin d’avoir tous ses joueurs. Comme les autres, si on leur enlève leurs meilleurs joueurs elles ne finiront pas champion, ça c’est sûr. Mais la performance du PSG mercredi m’inquiète. On donne leur chance aux remplaçants mais il manquait tout ! Ils ont marqué, et puis c’était fini. Bordeaux, une équipe en plein doute depuis des mois, a réussi à faire du jeu contre le PSG. Ils pouvaient égaliser. Je me pose des questions. A Lille, les remplaçants ont le même niveau que les titulaires. Au PSG, les remplaçants n’ont pas du tout le même niveau que les titulaires. C’est un problème. Depuis le début de la saison, le PSG, c’est 6.6 blessés en moyenne par match. L’Equipe donne un 7/10 à Sarabia alors qu’il a marqué un but et qu’on ne l’a pas vu ensuite… je ne comprends pas. On laisse leur chance à ce joueurs mais ils ne la saisissent pas. Franchement, je pensais qu’ils allaient se faire accrocher à Bordeaux”, a déclaré Mickaël Madar lors du Late Football Club.