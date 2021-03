Roustan : “Sans Neymar il y a quand même du matos au PSG”

Apte à jouer mercredi soir, Neymar doit-il débuter le PSG-Barça, doit-il prendre place sur le banc malgré une probable grosse envie de jouer ? Pour le journaliste Didier Roustan, il ne faudra pas prendre de risques tout en laissant à Neymar l’opportunité d’avoir une place dans le match de Champions League contre son ancien club.

“Tu ne vas pas prendre de risques avec Neymar après un match aller que tu as gagné 4-1 à l’extérieur. A priori, tout se passe bien. A la limite si ça tourne bizarrement tu peux le faire entrer en jeu comme le Barça avait fait entrer Messi alors que Pastore avait ouvert la marque au Camp Nou et que ça ne sentait pas bon pour Barcelone. Et si ça ne chauffe pas, tu le fais quand même entrer vers la fin. Il y a encore des échéances à venir. Mais pour être bien pour la suite, il faut aussi que Neymar soit bien dans sa tête et qu’il ne tire pas la gueule. Il faut prendre en compte que c’est Neymar et qu’il a envie de jouer. A Dagba, on lui dirait que ce n’est pas raisonnable. Mais si la cellule médicale dit que c’est ok, que Neymar peut débuter, il va falloir des arguments”, a commenté Didier Roustan lors de l’EDS. “Sans Neymar il y a quand même du matos. Ils vont aborder ce match comme des fous furieux. L’erreur qui avait été commise contre Manchester United, c’est d’avoir pris le match à la légère.”