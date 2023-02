PSG / Bayern : Histoire, enjeux et clés du match

Le PSG affronte le Bayern Munich ce mardi (21h sur Canal +) pour le compte des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. A quelques heures du coup d’envoie, zoom sur l’historique, l’enjeux et les clés de cette rencontre.

La confrontation de ce soir entre le PSG et le Bayern Munich sera la douzième entre les deux clubs en coupe d’Europe. Le bilan est légèrement à l’avantage des Parisiens avec 6 victoires et 5 défaites. Sur le Vieux Continent, seul le FC Barcelone (13) et le Real Madrid (12) ont croisé la route du club de la capitale plus de fois que les Bavarois. Au total, (matchs officiels et amicaux) ce huitième de final aller de LdC est la quinzième rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Hors clubs français, l’écurie de Bavière est le quatrième adversaire le plus régulier des Rouge & Bleu derrière le FC Barcelone, le SL Benfica Lisbonne et le Real Madrid (17 matchs). Plus largement, le PSG va disputer son 26e match officiel face à un club allemand (11 matches pour le Bayern Munich, 4 matches pour le Borussia Dortmund, 5 matches pour le RB Leipzig, 2 matches pour le VfL Wolfsbourg, 2 matches pour le Bayer 04 Leverkusen et 1 match pour Schalke 04) pour un bilan favorable de 14 victoires, 2 matchs nuls et 9 défaites. Cinq joueurs dans l’histoire ont porté les maillots du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich : Juan Bernat, Eric Maxim Choupo-Moting, Kingsley Coman, Renato Sanches et Tanguy Kouassi.

Les enjeux de la rencontre

Ce soir au Parc des Princes, le PSG va participer à son 20e huitième de final de coupe d’Europe pour un bilan de 13 qualifications et 6 éliminations. Par ailleurs, cette rencontre opposera deux invaincus cette saison en C1. Les Bavarois et Parisiens n’ont jusqu’ici, pas connu la défaite en Ligue des Champions en 2022-2023 (il en est de même pour le SL Benfica et Manchester City). Dans son jardin, le Paris Saint-Germain s’est incliné qu’à une seule reprise face à un club allemand (0-1, le 13 avril 2021). Cette dernière défaite n’avait pas empêché les Parisiens de se qualifier pour les demis finales cette saison-là tant ils avaient été victorieux à l’aller sur le score de 2-3 en terres allemandes. Face aux clubs d’outre-Rhin, au Parc des Princes, le PSG présente un bilan positif de 9 victoires, 1 match nul et 1 seule défaite en 11 rencontres.

Image : psg.fr

Parmi les clés du match, il faut noter la capacité des Parisiens à faire trembler les filets sur la scène européenne. En effet, les Rouge & Bleu sont sur une série de 14 matchs de C1 avec un minimum d’un but inscrit. Le bilan est de 31 buts sur cette période, dont 22 pour la paire Kylian Mbappé (13) – Lionel Messi (9). Le numéro 7 du PSG est la surprise du chef pour la rencontre de ce soir, tant il est présent dans le groupe et devrait prendre faire son apparition sur la pelouse du Parc des Princes. L’attaquant a inscrit 7 buts sur les 6 derniers matchs de Ligue des Champions du PSG.

Des chiffres et faits relevés par Michel Kollar pour le site officiel du Paris Saint-Germain.