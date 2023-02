Leroy : « Le Bayern ? C’est un match idéal pour retrouver de la confiance »

Ce mardi soir, le PSG reçoit le Bayern Munich en marge du huitième aller de Ligue des Champions. Et à quelques heures de cette partie, Laurent Leroy, ancien attaquant rouge et bleu, a évoqué ce choc, tout en se rappelant de bons souvenirs liés aux Munichois.

Le PSG se trouve dans une situation compliquée depuis de longues semaines. Invaincus jusqu’à janvier, les Rouge et Bleu se sont inclinés à quatre reprises en 2023, dont une défaite face à l’OM qui pourrait laisser des traces. En ce sens, l’attitude des joueurs parisiens sera à scruter avec grande attention ce mardi soir.

Le club de la capitale a été à la rencontre de l’un de ses anciens joueurs à l’occasion de cette échéance XXL. Il s’agit de Laurent Leroy, passé en terre parisienne entre 1989 et 2003. Un joueur qui s’est notamment illustré lors d’un match de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Un souvenir marquant pour lui qu’il a exposé sur le site officiel du PSG : « C’était un moment magique pour moi. Il reste 5 minutes à jouer, l’entraîneur m’appelle. J’essaye de me concentrer. J’entre à 0-0 contre le Bayern en Ligue des Champions. Dans ma tête, je me dis que la seule occasion que je risque d’avoir, il faut que je la mette au fond. Sur ma première situation, j’engage toutes mes tripes pour tenter de marquer le but décisif. Sur une passe, je frappe à bout portant, Oliver Kahn est battu et c’est la folie dans le stade, le public en liesse ! Ça m’a marqué et ça me marquera pour toujours. »

Dans un second temps, Laurent Leroy s’est penché plus à propos sur la rencontre de ce mardi soir. L’occasion pour lui de délivrer quelques conseils à Lionel Messi et consort :« Il faudra entamer ce match avec de la sérénité et du courage. C’est vrai que c’est un calendrier plutôt compliqué entre le championnat et la Ligue des Champions, sans oublier les blessures. Mais tout est possible avec ce groupe ! La clé ? Il faudra bien rentrer dans ce match, profiter de chaque occasion et de chaque erreur du Bayern… Il faudra retrouver de la sérénité, de la confiance et c’est le match idéal pour ça. »