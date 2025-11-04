PSG / Bayern Munich – Les compositions officielles

Ce mardi soir (Canal Plus Foot), le PSG affronte le Bayern Munich dans le choc de la quatrième journée de Ligue des champions. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

C’est un choc des titans qui aura lieu au Parc des Princes ce mardi soir. Les deux premiers du classement général de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG et le Bayern Munich, s’affrontent dans une affiche entre deux des meilleures formations d’Europe. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a aligné sa meilleure équipe possible, en prenant compte des états de forme de chacun.

F.Ruiz et Dembélé titulaires, J.Neves sur le banc

Sans surprise, Lucas Chevalier débute dans les buts. La défense-type est alignée : Achraf Hakimi et Nuno Mendes occupent les postes de latéraux tandis que Willian Pacho et Marquinhos forment la charnière centrale. Dans l’entrejeu, Vitinha et Zaïre-emery accompagnent Fabian Ruiz. João Neves débute sur le banc. Enfin, pour l’attaque, Ousmane Dembélé est bien titulaire. Le Ballon d’Or sera accompagné par Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Bayern Munich

Quatrième journée de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Maurizio Mariani – Arbitres assistants : Stefano Alassio et Alberto Tegoni – Quatrième arbitre : Matteo Marcenaro – VAR : Marco Di Belloet Aleandro Di Paolo

Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola Remplaçants : Safonov, Marin, Beraldo, G.Ramos, Lee, L.Hernandez, Mayulu, Ndjantou, Mbaye, J.Neves

