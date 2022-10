PSG / Benfica : les compositions officielles

Ce mardi (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1), le PSG accueille le Benfica Lisbonne – au Parc des Princes – à l’occasion de la 4e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. L’occasion pour les deux formations de faire un pas supplémentaire vers la qualification en 8es de finale de la compétition. Privé de Lionel Messi, Christophe Galtier a décidé de conserver son système habituel.

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé est de nouveau au centre de l’actualité depuis cet après-midi, le PSG doit se concentrer sur son match de poules face au SL Benfica. Et l’objectif est clair pour les Rouge & Bleu : s’imposer afin de faire un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. À égalité avec le club parisien en tête de la poules (7 pts), les Lisboètes auront le même objectif, surtout que l’équipe victorieuse peut déjà se qualifier pour la suite de la compétition en cas de défaite de la Juventus Turin sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Privé de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Renato Sanches et surtout Lionel Messi, Christophe Galtier a tout de même conservé son schéma en 3-4-3.

Pablo Sarabia titulaire en attaque

Sans surprise, Gianluigi Donnarumma débute dans les cages. Il sera protégé par la défense habituelle des dernières semaines : Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira. Les rôles de piston seront occupés par Achraf Hakimi et Juan Bernat. Devenu important dans le système de jeu, Vitinha est aligné aux côtés de Marco Verratti dans l’entrejeu. Sans surprise, Kylian Mbappé et Neymar Jr sont alignés en attaque et seront accompagné par l’Espagnol Pablo Sarabia, qui aura pour objectif de compenser l’absence de Lionel Messi.

En face, Roger Schmidt n’a pas non plus réservé de surprise avec quasiment la même équipe que lors du match nul (1-1) à Lisbonne la semaine passée. En l’absence de David Neres, Aursnes est titulaire. À la lutte avec le Norvégien pour occuper cette place vacante dans le onze, Julian Draxler, prêté par le PSG, débute finalement sur le banc.

Feuille de match PSG / Benfica

Quatrième journée de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Diffuseurs : Canal Plus Foot et RMC Sport 1 – Arbitre : Michael Oliver – VAR : Stuart Attwell et Tomasz Kwiatkowski