CS x ParionsSport : Annoncez votre pronostic de PSG / Benfica

Pariez avec ParionsSport en ligne sur le match entre le Paris Saint-Germain et le Benfica Lisbonne, ce soir à 21h00 pour la 4ème journée de la Ligue des Champions.

Après un premier match qui a tenu toutes promesses face à de surprenants lisboètes mercredi dernier (1-1), les Parisiens vont devoir redoubler d’efforts pour conserver la tête du Groupe H avant d’aller défier ce week-end son rival historique, l’Olympique de Marseille.

Le pronostic de la redac’

Au sein de la rédac’, nous voyons un Paris Saint-Germain conquérant l’emporter au Parc des Princes face aux hommes de Roger Schmidt.

Toujours plus à l’aise sur ses terres qu’à l’extérieur dans la reine des compétitions, avec des victoires marquantes comme face au Real Madrid l’an dernier (1-0), les coéquipiers de Kylian Mbappé doivent en plus se rassurer après un mauvais résultat ce week-end face à Reims (0-0).

En l’absence de Lionel Messi, c’est d’ailleurs bien le « Génie Français » qui pourrait se distinguer après deux sorties moyennes avec le club de la Capitale.

Rapide, percutant et toujours assoiffé de buts, le leader de l’attaque parisienne voudra emballer cette rencontre en inscrivant un but, l’occasion également de faire taire les critiques survenues à son égard.

La cote de Mbappé buteur lors de cette rencontre est à 1,80 sur ParionsSport en ligne.

Cet emballement du match devrait se traduire au tableau d’affichage, et ce dès la mi-temps, où deux buts sont en moyenne inscrits lors des rencontres du PSG en Ligue des Champions en comptant également les buts des adversaires (2-0 contre la Juve,, 1-1 contre Haifa et 1-1 contre Benfica).

Il est probable que cela soit encore le cas ce soir, avec deux équipes extrêmement joueuses et portées vers l’attaque.

La cote de l’événement Paris mène et plus de 1,5 buts à la mi-temps est à 3,05 sur ParionsSport en ligne, quand la cote de l’événement match nul et plus 1,5 buts à la mi-temps est à 6,60 sur ParionsSport en ligne.

Enfin, notre grosse cote se tourne vers un titulaire de circonstance : Juan Bernat. Présent dans le onze parisien en l’absence de Nuno Mendes, le natif de Valence avait pris pour habitude de scorer régulièrement lorsqu’il était titulaire au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, inscrivant pas moins de 5 buts lors de ses deux premières campagnes européennes, notamment contre Dortmund, Manchester United ou encore Leipzig en demi-finale du Final 8.

Après un début de saison compliqué, un but pourrait débloquer mentalement Juanito, et le remettre en confiance après sa grave blessure au genou.

La cote du but de Juan Bernat est à 11,00 sur ParionsSport en ligne.

Pour ce qui est du score, nous imaginons une victoire du PSG 3 buts à 1, Paris ayant pour habitude d’encaisser des buts en Ligue des Champions, ce score est coté à 10,00 sur ParionsSport en ligne.

Nous vous souhaitons un bon match, et à vos paris !

