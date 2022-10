Vitinha : « Un plaisir de pouvoir partager et apprendre avec Verratti »

Première recrue du mercato estival du PSG, Vitinha s’est très vite fondu dans le moule des Rouge & Bleu. Titulaire indiscutable (13 matches, 10 titularisations) au côté de Marco Verratti au milieu de terrain, l’international portugais (22 ans) a déjà un impact sur le jeu du club de la capitale française. À la veille de la réception de Benfica dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, l’ancien du FC Porto s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis…

Son bon début de saison et sa connexion avec Marco Verratti

« C’est le travail qui a payé, le soutien du staff technique et de mes partenaires, je veux prolonger cette bonne période. Avec Verratti, on se complète même si on se ressemble. J’espère faire encore mieux.«

L’absence de Messi

« Messi fait partie des meilleurs joueurs. Mais nous avons beaucoup de joueurs de grande qualité. Nous ferons tout pour compenser cette absence. »

Son mental

« Mon jeune âge (22 ans) ? Je pense que nous ne devons pas parler d’âge. Si vous êtes performants, vous devez simplement jouer. C’est ce que j’essaie de faire. Le secret, c’est le travail. Il faut croire en ses capacités. »

La nervosité des joueurs du PSG

« C’est lié au dernier match contre Reims (ndlr), le fait qu’on a eu des petites embrouilles, l’exclusion de Sergio Ramos. Je ne pense pas que ce soit dû à la pression du club. C’était la frustration de ne pas réussir à marquer ou gagner. On ne doit pas se focaliser là-dessus.«

Jouer avec Mbappé

« C’est un privilège de jouer avec tous ces grands joueurs. Kylian est un phénomène. Nous sommes là pour l’aider et lui aussi est là pour nous aider.«

Son duo avec Verratti d’un point de vue physique

« C’est une question qui a été posée beaucoup de fois. Je ne pense pas qu’on soit fragiles. Nous pouvons le faire s’il y a l’intelligence et la qualité, peu importe le physique. Nous l’avons montré et nous voulons continuer à le faire. »

Facile de jouer avec Verratti ?

« C’est très facile de jouer avec Verratti. C’est un plaisir de pouvoir partager et apprendre avec lui, parce qu’il a disputé beaucoup de saisons au très haut niveau. J’essaye d’apprendre le maximum avec lui car ce sera utile pour mon avenir. Et au-delà de ça, c’est une très bonne personne.«