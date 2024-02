PSG / Brest – Barcola : « Plus je joue, plus je me sens bien »

Ce mercredi soir, le PSG recevait Brest en huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Parisiens se sont imposés grâce à des buts de Kylian Mbappé, Danilo Pereira et Gonçalo Ramos (3-1).

Dix jours après avoir concédé un nul frustrant contre Brest (2-2) en Ligue 1, le PSG recevait de nouveau – au Parc des Princes – les Brestois ce soir en huitièmes de finale de Coupe de France. Après avoir vu Gianluigi Donnarumma sauvé par son poteau, le club de la capitale a réussi à marquer deux buts rapprochés par Kylian Mbappé (1-0, 34e) et Danilo Pereira (2-0, 37e). Les Parisiens se sont aussi procurés plusieurs belles occasions sans pour autant réussir à marquer. Comme lors du match de championnat, les Brestois vont réussir à réduire le score. Mais cette fois-ci, le PSG a réussi à se mettre à l’abri grâce à un but de Gonçalo Ramos en toute fin de match (3-1, 93e). Au micro de BeIN Sports 1, Bradey Barcola a souligné le fait que le PSG n’ait pas lâché comme lors du match en Ligue 1.

« Je suis de plus en plus à l’aise avec Mbappé«

« Brest, c’est vraiment une belle équipe. Ils sont compliqués à jouer, ils l’ont encore prouvé ce soir. Mais je pense que l’on a quand même fait le travail. Cette fois-ci, on a plus maintenu la mainmise sur le match. On est récompensé par cette victoire. L’entente avec Mbappé ? Je suis de plus en plus à l’aise avec lui. Plus je joue, plus je me sens bien. Lui aussi sait ce que je veux, quand je pars dans la profondeur ou quand je veux le ballon dans les pieds. Je commence à savoir ce qu’il veut aussi. Donc, c’est bien. Prêt pour la Champions League ? Oui, on a beaucoup travaillé, je pense que l’on est prêt. »

« Je pense que l’on joue bien en ce moment »

Sur France 3, le numéro 29 du PSG a évoqué l’importance de cette qualification en quarts de finale de la Coupe de France des Rouge & Bleu. « C’était important pour continuer sur notre bonne dynamique. Je pense que l’on joue bien en ce moment, on fait ce qu’il y a à faire. On essaye d’enchaîner, de gagner, et ça se passe bien pour le moment. Les replis défensifs des attaquants ? Oui, c’est ce que le coach nous demande. Il nous demande de beaucoup défendre parce que l’on veut récupérer le ballon haut et tout de suite attaquer. Il nous demande beaucoup d’efforts et aujourd’hui on y arrive et c’est très bien comme ça. Brest ? On savait que l’on était déçu sur le match nul en Ligue 1. Là, ça nous tenait à cœur de gagner, de passer avec la bonne manière. Dans le jeu, on a fait ce qu’il y avait à faire et on est content de gagner. »