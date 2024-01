PSG / Brest : les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, le PSG a concédé un match nul décevant face au Stade Brestois (2-2) dans le choc de la 19e journée de Ligue 1. Si certains Parisiens ont montré de belles choses, d’autres sont passés complètement à côté de leur match.

Le PSG retrouvait la Ligue 1 et le Parc des Princes ce dimanche soir. À cette occasion, les joueurs de Luis Enrique accueillaient une surprenante équipe brestoise, 3e du championnat. Et dans cette belle affiche de la 19e journée, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (2-2). Pourtant, les Parisiens menaient de deux buts à la pause mais ont livré une seconde période infâme. Les Brestois ont profité de l’apathie parisienne pour revenir de leur déplacement à Paris avec le partage de points. Si certains joueurs ont brillé, d’autres n’ont pas marqué de points à l’approche des échéances importantes.

Barcola en jambe, Mbappé transparent, Beraldo et Ruiz en difficulté

Meilleur parisien sur la pelouse du Parc ce dimanche, Bradley Barcola a été un véritable poison pour la défense du SB29 pendant plus d’une heure de jeu. Malheureusement, sa prestation a été gâchée par une expulsion en fin de rencontre. « Sans lui, la fête aurait été beaucoup moins folle ! Tout simplement délicieux lors des 45 premières minutes, il signe une passe décisive bien sentie d’un ballon piqué pour Asensio (1-0, 39e) avant de retrouver ce même Asensio (2-0, 45e). Il a eu moins de facilités sur la fin et quitte la pelouse, exclu pour un deuxième jaune (90 + 4e) », constate Le Parisien qui lui donne la meilleure note du match, 7/10. En revanche, Fabian Ruiz n’a pas profité de cette rencontre pour marquer des points. « Bien trop neutre sur les phases de construction de son équipe, il n’a pas su tenir l’équilibre dans les moments de doute. Il manque sûrement encore de rythme mais est trompé bêtement par le crochet de Del Castillo qui amène la réduction du score (2-1, 55e) », résume parfaitement le quotidien francilien qui lui attribue la note de 4/10.

Autre satisfaction de cette rencontre côté parisiens, Marco Asensio. Titulaire surprise, l’Espagnol a su saisir sa chance. « L’Espagnol est impliqué sur les deux buts parisiens. Il marque le premier d’une jolie reprise du gauche (38e) et c’est après son tir détourné par Bizot que Kolo Muani inscrit le second (45e). Cette saison, l’ancien du Real Madrid a marqué trois fois sur cinq tirs cadrés en L1″, rapporte L’Equipe qui lui octroie la note de 6/10. De son côté, Lucas Beraldo semble encore trop tendre pour enchaîner les rencontres avec les Rouge & Bleu. Titulaire dans un rôle de latéral gauche, le Brésilien a été en difficulté face aux Brestois. « On n’est pas sûr que ce poste d’arrière gauche hybride soit celui où le Brésilien se sent le mieux. Il y a été restreint à des tâches très basiques. Il faudra que le défenseur soit plus agressif à l’avenir. Il a eu trop de phases défensives où il a trop tardé à monter sur son adversaire », constate L’E qui lui donne la plus mauvaise note du match, 3/10. Concernant Kylian Mbappé, il a montré quelques signes d’agacement et n’a pas su se procurer d’occasions franches avec un manque d’inspiration criant dans son jeu (4/10 dans L’Equipe).