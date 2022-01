PSG / Brest : Les notes des Parisiens

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG recevait le Stade Brestois 29 pour son premier match de l’année au Parc des Princes, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Après deux matches nuls consécutifs en championnat face au FC Lorient (1-1) et l’Olympique Lyonnais (1-1), les Rouge & Bleu voulaient renouer avec la victoire. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino était privé de Keylor Navas, Juan Bernat, Neymar Jr et Leo Messi. De leur côté, Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye participent à la CAN avec leur sélection.

Après une bonne entame, les Parisiens ont pu remercier Gigio Donnarumma, auteur d’une parade exceptionnelle au sol devant Cardona (9′). Par la suite, les joueurs du PSG se sont fait quelques frayeurs et ont fait preuve de beaucoup de déchet dans le dernier geste. Mais peu à peu, les Rouge & Bleu ont pris le contrôle du match et ont logiquement ouvert le score grâce à l’inévitable Kylian Mbappé (1-0, 32′). Quelques minutes plus tard, Mauro Icardi pensait marquer un deuxième but mais l’Argentin a été signalé hors-jeu (39′). En seconde période, Marco Verratti était proche du second but mais a touché le poteau (48′). Finalement, Thilo Kehrer a mis à l’abri les Parisiens quelques minutes plus tard après un excellent travail de Nuno Mendes sur son côté gauche (2-0, 53′). Après un jeu haché avec de nombreux cartons jaunes distribués (Kimpembe, Verratti, Danilo), les 5.000 spectateurs du Parc des Princes ont pu assister à l’entrée en jeu de Sergio Ramos et un passage à une défense à trois. Les hommes de Mauricio Pochettino ont eu un gros temps fort mais sans parvenir à marquer le troisième but (74′, 75′, 76′, 77′, 83′, 86′). Dans une seconde période très plaisante, le PSG s’est imposé face au Stade Brestois (2-0) pour sa première de l’année au Parc des Princes. Pour son prochain match, le club de la capitale défiera le Stade de Reims à domicile le dimanche 23 janvier (20h45), à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1.

Les notes de Canal Supporters : Donnarumma 7.5 – Kehrer 7, Marquinhos 7, Kimpembe 5.5, Nuno Mendes 7 – Danilo 6.5, Herrera 5.5, Verratti 7.5, Wijnaldum 6 – Di Maria 6, Icardi 5, Mbappé 7.5

