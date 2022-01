Verratti : « On a cherché à jouer, on est satisfait »

Marco Verratti a encore une fois été très bon ce soir lors de la victoire du PSG contre Brest (2-0) dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain italien aurait même pu s’offrir un but mais après un festival avec Di Maria, sa frappe s’est écrasée sur le poteau. Au micro de Canal Plus, il a salué la performance collective de son équipe.

« On a cherché à jouer même si on n’a pas bien commencé en leur laissant des occasions. Après, on s’est remis en place, on a joué simple, on s’est procuré des occasions et on a gagné. On est satisfait. La chose la plus importante, c’est de se créer des situations. On aurait pu marquer plus […]mais quand on joue bien, en équipe avec les joueurs que l’on a, je pense que c’est normal que l’on se procure des occasions. Il faut que l’on continue comme ça. Plus dans les 18 mètres ? Avec la position que j’occupe je le fais un peu moins mais c’est quelque chose que je dois améliorer. Aujourd’hui, j’aurais pu marquer. […]Je suis content. Mon objectif est de faire le plus de passes possible aux attaquants et les mettre dans les meilleures dispositions pour qu’ils marquent.«