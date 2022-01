Kehrer : « Je pense qu’aujourd’hui on a fait un pas en avant »

Titulaire dans le couloir droit de la défense du PSG, Thilo Kehrer a marqué son deuxième but en deux matches de Ligue 1. Le défenseur allemand a aimé la prestation de son équipe. Il estime qu’un pas a été franchi ce soir contre Brest (2-0).

« Je pense qu’aujourd’hui on a fait un pas en avant dans la construction…On a encore beaucoup de choses à améliorer mais aujourd’hui c’est un pas en avant, on n’a pas encaissé de but. On a marqué deux fois mais on aurait pu en mettre plus. Ce soir, je pense que dans le collectif on était pas mal, salue le numéro 24 du PSG au micro de Canal Plus. Je pense que l’on a bien préparé ce match, on était prêt pour ce que Brest allait faire. On savait qu’ils sont bons dans les contres, ils jouent très physique.«