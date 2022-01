Der Zakarian : « Le PSG est au-dessus de tout le monde »

Le PSG va retrouver la Ligue 1 samedi soir (21h, Canal Plus Décalé) avec la réception de Brest pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Le club de la capitale, leader avec onze points d’avance, affronte le 13e qui reste sur deux victoires, une défaite, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches de championnat. À deux jours de cette rencontre, Michel Der Zakarian s’est présenté en conférence de presse. Il a défendu son futur adversaire.

« Le PSG est au-dessus de tout le monde. Ils ont des grands joueurs. Après, ils sont critiqués par moment parce qu’ils ne font pas toujours ce qu’il faut mais ils ont des joueurs de talent, explique Der Zakarian. Quoi qu’il arrive, c’est compliqué contre eux. On sait qu’il faut s’attendre à courir derrière le ballon. […] Ils écrasent tout le monde.«

Michel Der Zakarian qui veut s’inspirer des derniers adversaires du PSG pour essayer de ramener un résultat du Parc des Princes. « Lyon a bien défendu contre eux la semaine dernière, et ils ont bien contré (1-1). Ils auraient pu mener 2-0 mais ils ne l’ont pas fait et ils se sont fait rattraper. Pour Lorient, c’était pareil avant la trêve (1-1). Quand on a les opportunités contre Paris, il faut les réaliser. Si on ne score pas, derrière, ils se rattrapent.«