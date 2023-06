PSG : Après Marco Asensio, Marcus Thuram pour une arrivée libre ?

Après l’annonce du départ de Marco Asensio du Real Madrid, le PSG est en pole position pour accueillir l’Espagnol. Un autre dossier s’ouvre dans la foulée, celui de Marcus Thuram. L’idée de recruter à nouveau un joueur libre de tout contrat séduirait le Paris Saint-Germain.

En préparation de la saison 2023/2024, le PSG devrait se montrer actif au cours du prochain marché des transferts. Après l’arrivée prochaine annoncée avec insistance de Marco Asensio, le club de la capitale pourrait réitérer l’opération de faire signer un joueur libre de tout contrat. En ce sens, un dossier sur la table depuis plusieurs mois pourrait grandement avancer. En effet, Marcus Thuram, qui arrive en fin de contrat dans les prochains jours avec le Borussia Mönchengladbach, serait l’objet des convoitises de plusieurs clubs européens, et le Paris Saint-Germain se montrerait le plus insistant. Selon nos confrères espagnols de Relevo, « l’Atlético de Madrid et plusieurs équipes italiennes se sont également intéressées » au dossier du l’international français. Cependant, le PSG est le club qui tente le plus de le convaincre. Le club de la capitale, à l’image du dossier Marco Asensio, pourrait comme depuis quelques années, se montrer actif sur les pistes de joueurs en fin de contrat. Une politique de recrutement qui vise à se renforcer à moindre coût.

Marcus Thuram, un plan B ?

Un des dossiers prioritaires du Paris Saint-Germain pour le marché des transferts à venir est sans aucun doute celui de l’attaquant de pointe. En ce sens, les noms de Victor Osimhen, Harry Kane, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani ont été associés au PSG. Cependant, selon les dernières informations de Relevo, ce dernier, attaquant de l’Eintracht Francfort, serait en discussions avancées avec le Bayern Munich. Cité parmi les prétendants pour l’ancien du FC Nantes, le PSG serait donc en passe de se rabattre sur Marcus Thuram. L’attaquant se place comme une réelle opportunité de marché en tant que joueur libre de tout contrat, mais semble également être un second couteau dans la hiérarchie des joueurs voulus pour renforcer l’attaque Rouge & Bleu. Cependant, les dirigeants parisiens pourraient réserver de belles surprises, et ainsi ajouter aux rangs du club de la capitale, plus d’un attaquant.