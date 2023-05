Sergio Rico a été victime d’un accident avec un cheval dimanche matin. Emmené à l’hôpital, le deuxième gardien du PSG est dans un état grave mais stable.

Avec l’autorisation du PSG, Sergio Rico a rejoint l’Andalousie à l’issue du match nul contre Strasbourg qui a sacré le club de la capitale champion de France. Le dimanche matin, il a été victime d’un accident de cheval. Il a été transporté à l’hôpital Virgen del Rocio de Séville. Ce mercredi, l’hôpital a communiqué sur Sergio Rico. Il est toujours dans un état stable, sous sédatifs, sous étroite surveillance et suivi par l’unité de soins intensifs (USI). Des sources de l’hôpital andalou ont informé l’agence espagnole EFE ce mercredi que Sergio Rico se trouve toujours dans cet état « après 72 heures d’évolution à l’unité de soins intensifs« , où il reste « stable compte tenu de la gravité de ses blessures. Il reste sous l’effet de la sédation, avec une surveillance et un suivi étroits, pris en charge par l’équipe de médecine intensive en accord avec d’autres spécialistes de manière multidisciplinaire« , indique cette source à l’EFE comme le rapporte RMC Sport.

Le nouveau message de sa femme

Depuis l’accident, le numéro 2 du PSG a reçu beaucoup de messages des acteurs du football mais également des fans du ballon rond. Des messages qui ont touché sa famille, comme l’a fait savoir sa femme – Alba – sur ses réseaux sociaux. Ce mercredi, elle a été interrogé par d’Europa Press. Et elle a donné des nouvelles de son mari. « Tout est stable, pour le moment. C’est ce qu’on nous a dit, nous attendons patiemment. Nous nous accrochons à tout ce que nous pouvons. » Ce soir, la finale de l’Europa League oppose le FC Séville et l’AS Roma. Lors de l’échauffement, les Sévillans, ont abordé un t-shirt de soutien à Sergio Rico. Le portier a été formé à Séville et a joué 170 matches avec le club andalou.