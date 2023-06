Comment le PSG va fêter son titre de champion de France

A l’occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le Clermont Foot au Parc des Princes. L’occasion pour le club de la capitale d’organiser ses festivités habituelles dans son antre afin de célébrer le onzième titre de champion de France de son histoire.

En amont de l’ultime rencontre de cette saison 2022/2023, Christophe Galtier était présent en conférence de presse ce jeudi, l’occasion pour lui de répondre aux questions des journalistes présents au Camp des Loges. Le technicien français, en plus de parler de son bilan, ses souvenirs de la saison, et la dernière de Lionel Messi au Parc des Princes, a été interrogé sur les éventuelles festivités organisées après la rencontre de ce samedi (21h sur Canal +) : « Il n’y aura pas de fête. C’est une semaine difficile […] Il faut dans ces moments-là avoir beaucoup beaucoup de retenus, amener beaucoup de soutiens et garder espoir. On essaye de le soutenir, et de transmettre les ondes les plus positives« , a-t-il rétorqué en évoquant le cas Sergio Rico.

🔴 NEWS : Même si l’esprit n’est pas à la fête, il y aura quand même une célébration pour le titre / titre de meilleur buteur si Kylian Mbappé le remporte. 🏆



Cependant, selon les informations de France Bleu Paris, des festivités sont tout de même prévues. Si le feu d’artifice habituel a été annulé, « une célébration du titre est tout de même prévue à la fin de la rencontre, ainsi qu’une célébration du titre de meilleur buteur pour Kylian Mbappé si l’attaquant du PSG le remporte« . En plus de ces célébrations dans la retenue, le Paris Saint-Germain devrait faire passer « un message de soutien, d’espoir. On va jouer ce match parce qu’il faut le jouer en ayant le meilleur comportement possible« , a déclaré Christophe Galtier en conférence de presse ce jeudi.

