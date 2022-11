Pour son deuxième match dans cette Coupe du Monde 2022, l’Equipe de France a affronté le Danemark dans son groupe D. Une rencontre capitale pour les Bleus, qui pouvaient d’ores et déjà se qualifier pour les huitième de finale.

Pour cette rencontre, Didier Deschamps a opéré trois changements par rapport au premier match des Bleus dans ce Mondial au Qatar. En effet, Jules Koundé a pris la place de Benjamin Pavard, Raphael Varane celle d’Ibrahima Konaté et Théo Hernandez celle de son frère, Lucas Hernandez. A noter, sans grande surprise, la titularisation de la star du PSG, Kylian Mbappé. Ce dernier s’est distingué en première période avec une accélération qui a fait la différence. Lancé par Antoine Griezmann à la 20e minute, le numéro 7 du Paris Saint-Germain fait la différence par sa vitesse mais se fait stoppé illicitement par Andreas Christensen, qui écope d’un carton jaune.

La faute d’Andreas Christensen sur Kylian Mbappé lors de France – Danemark

L’attaquant du club de la capitale se fait remarquer ensuite à la 40e minute. Parfaitement servi par Ousmane Dembélé dans la surface de réparation, Kylian Mbappé reprend mal le ballon qui s’envole bien au-dessus des buts danois, dans les tribunes. Les Bleus dominent globalement la rencontre dans le premier acte, sans pour autant réussir à être tranchants dans la surface adverse afin de prendre l’avantage.

Celui qui est devenu le joueur du PSG le plus capé en Equipe de France parvient tout de même à faire la différence à l’heure de jeu. Kylian Mbappé est à l’origine d’une action collective avec Théo Hernandez, qui lui remet le ballon en retrait dans la surface, l’attaquant Rouge & Bleu trompe Kasper Schmeichel. Cependant, les Bleus auront garder leur avantage pendant seulement 7 minutes. En effet, le Danemark égalise (1-1) sur corner grâce à une tête d’Andreas Christensen. A la 74e minute, Didier Deschamps opère ses premiers changements en faisant entrer Ibrahima Konaté à la place de Raphael Varane et Kingsley Coman à la place d’Ousmane Dembélé. La seconde période est plus disputée que la première, mais l’équipe de Didier Deschamps est mieux armée que celle de Kasper Hjulmand. A tel point que, les Bleus parviennent à reprendre l’avantage (2-1) à la 86e minute par le biais de … Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG reprend un joli centre d’Antoine Griezmann au second poteau et pousse le ballon au fond des filets de la cuisse.

Kylian Mbappé lors de son second but face au Danemark

L’occasion pour le sauveur du jour de devenir le 7e meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France (31 buts) à égalité avec Zinedine Zidane. Dans la foulée de ce but, Marcus Thuram entre en jeu à la place d’Olivier Giroud. En fin de match (90+3) Didier Deschamps fait sortir Antoine Griezmann, auteur d’une excellente prestation, pour faire entrer Youssouf Fofana. Au terme de cette rencontre, les Bleus l’emportent sur le score de 2 buts à 1, et se qualifient ainsi en huitième de finale de cette Coupe du Monde 2022.

Prochaine rencontre pour les Bleus

Mercredi 30 novembre : Tunisie / France (16h00) sur TF1 & BeIn Sports au Stade Education City d’Al Rayyan.