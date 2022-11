Après la victoire surprise du Japon (1-2) face à l’Allemagne, le deuxième match du groupe E va se jouer (17h sur BeIn Sports) entre l’Espagne et le Costa Rica. Une rencontre qui, pour la première fois de cette Coupe du Monde 2022, verra s’affronter des parisiens les uns contre les autres.

Pour ce troisième match de la journée et deuxième dans ce groupe E, les points sont déjà capitaux. En effet, la victoire surprise du Japon face à l’Allemagne rabat les cartes pour les deux autres sélections, qui s’affrontent à 17h. L’Espagne de Pablo Sarabia et Carlos Soler se dresse face au Costa Rica de Keylor Navas. Si La Roja fait naturellement office de favori, elle devra tout de même avoir en tête la rencontre précédente entre le Japon et l’Allemagne, mais aussi la surprise qu’a été la victoire de l’Arabie Saoudite face à l’Argentine de Leo Messi. Brillant lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, Keylor Navas aura l’occasion aujourd’hui de disputer ses premières minutes de la saison à l’occasion de cet Espagne / Costa Rica. Une véritable bouffée d’oxygène face à deux de ses coéquipiers, qui eux débutent sur le banc.

Les compositions d’Espagne / Costa Rica